Séoul et Jakarta concluent un accord commercial préliminaire

Photo : YONHAP News

Premier fruit de la nouvelle politique du Sud de l’administration Moon Jae-in. Séoul et Jakarta sont parvenus à un accord préliminaire sur le Partenariat économique régional mondial. C’est ce qu’ont déclaré, hier, la ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur Yoo Myung-hee et son homologue indonésien Enggartiasto Lukita dans un communiqué conjoint.Le texte prévoit que la Corée du Sud et l'Indonésie éliminent les droits de douane sur respectivement 95,5 % et 93 % des produits. Ainsi, le taux d’ouverture du marché de Séoul vis-à-vis de Jakarta devrait passer de 90,2 % à 95,5 % en nombre de produits, et de 93,6 % à 97,3 % en montant des importations. Quant à l’Indonésie, ces chiffres devraient grimper encore plus considérablement, de 80,1 % à 93 % et de 88,5 % à 97 % à l’égard de la Corée du Sud.En particulier, grâce à cet accord, les produits phares du pays du Matin clair, tels que l’acier, l’automobile et les résines synthétiques, pourront avoir une compétitivité égale, voire supérieure aux marchandises nippones sur le marché indonésien.Les deux pays envisagent de conclure officiellement le traité commercial avant la fin de l’année.