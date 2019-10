La valeur de la marque Samsung dépasse la barre des 60 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics s’est classé, cette année, au 6e rang mondial en matière de valeur de sa marque, et ce pour la troisième année consécutive. Hyundai Motor et Kia Motors figurent également parmi les 100 marques les mieux cotées.Plus précisément, selon le rapport publié aujourd’hui par Interbrand, une firme spécialisée dans la consultation sur les marques mondiales, la valeur du géant sud-coréen de l’électronique a atteint, cette année, son plus haut niveau avec 61 098 millions de dollars, soit une progression de 2 % par rapport à l’an dernier. Il est devenu le numéro un parmi les marques asiatiques, en devançant le constructeur automobile japonais Toyota.De son côté, Hyundai Motor s’est maintenu en 36e position avec une valeur de marque estimée à 14 156 millions de dollars. Sa filiale Kia Motors a, quant à elle, perdu sept places pour se classer 78e avec 6 428 millions de dollars.Le total de la valeur de ces trois marques s’élève à 81 682 millions de dollars, en progression de 1,7 % sur un an. Ainsi, la Corée du Sud est devenue le 5e pays en la matière après les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon et la France.