David Stilwell : Washington maintient à la fois le dialogue avec Pyongyang et les sanctions à son encontre

Photo : YONHAP News

Washington a réaffirmé qu’il poursuivrait le dialogue nucléaire avec Pyongyang, en dépit de l’échec de leurs récentes négociations de travail à Stockholm. Il en a fait part par la voix de son secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique. David Stilwell a également souligné la nécessité d’appeler la Corée du Nord à revenir, elle aussi, à la table des pourparlers, même si les résultats de ces discussions ne sont pas visibles.L'officiel américain a également laissé entrevoir que les moyens d’offrir des garanties sur la sécurité au pays communiste étaient discutés lors des négociations entre les deux pays. Des garanties réclamées par le régime de Kim Jong-un.Stilwell a tout de même martelé que les sanctions à son encontre seraient maintenues jusqu’à ce que le Nord prenne des mesures concrètes en vue de se dénucléariser. Il a en même temps exhorté les autres pays à continuer de lutter contre le contournement des sanctions internationales par le royaume ermite. Ses propos viseraient la Chine.Au sujet du récent lancement d’un missile mer-sol balistique par le Nord, le haut diplomate américain a de nouveau souligné l’importance de la coopération sécuritaire entre les USA et leurs deux principaux alliés asiatiques que sont la Corée du Sud et le Japon. Il a ainsi exprimé sa préoccupation à l’égard de la décision par Séoul de ne pas prolonger son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo et appelé implicitement le gouvernement de Moon Jae-in à la reconsidérer.