Moon Jae-in préside une conférence élargie des ministres à l’économie

Photo : YONHAP News

Le président de la République poursuit des gestes concrets pour la relance de l’économie.Aujourd’hui, Moon Jae-in présidera une nouvelle conférence élargie des ministres concernés par l’économie, comme il l’a fait en décembre dernier.D’après la porte-parole de la Cheongwadae, lors de la réunion d’aujourd’hui, le chef de l’Etat et ses ministres doivent faire le point sur la situation et les perspectives de l’économie nationale. Les discussions ont lieu au lendemain de la publication par le FMI de son nouveau rapport sur les pronostics de l’économie mondiale. L’institut sud-coréen des statistiques (Kostat) a lui aussi fait état hier des chiffres de l’emploi de septembre.Dans son rapport, le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour cette année et 2020. Il table désormais sur une expansion de 3 % en 2019 et de 3,4 % l’an prochain. Pour la Corée du Sud, l’institution a prévu que son PIB ne devrait croître que de 2 % cette année et de 2,2 % en 2020. C’est 0,6 point de moins qu’attendu en avril.Petite consolation, toutefois, le Kosat a annoncé que le mois dernier, le pays avait affiché le taux d’emploi le plus élevé en 23 ans et le taux de chômage le plus faible en cinq ans, tous deux pour un mois de septembre.