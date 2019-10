Hong Nam-ki organise à New York une réunion d’explication sur l’économie nationale

Photo : YONHAP News

Actuellement en voyage à New York, le ministre des Finances Hong Nam-ki a tenu hier une réunion d’explication sur l’économie sud-coréenne pour les investisseurs étrangers. Ceux-ci ont montré un intérêt particulier pour la réponse de Séoul aux mesures de restrictions commerciales japonaises contre Séoul.Hong a alors affirmé que ces mesures allaient à l’encontre du consensus de la communauté internationale, qui dénonce un protectionnisme. Et d’ajouter que son pays continuera de soulever la question sur la scène internationale et à déployer en même temps des efforts diplomatiques en vue d’y trouver une solution, ces restrictions pouvant peser négativement non seulement sur les relations entre les deux voisins, mais également sur l’économie mondiale.Interrogé sur la possibilité d’une déflation au pays du Matin clair, Hong, qui est aussi le vice-Premier ministre à l’économie, s’est voulu rassurant. Selon lui, la déflation se définit comme un recul généralisé et durable des prix. Or, en Corée du Sud, les prix de seulement 20 à 30 % des produits ont diminué.Enfin, le ministre a aussi estimé que l’année prochaine, les exportations de son pays se porteraient mieux, si le marché des semi-conducteurs reprend des couleurs.