Séoul exprime ses profonds regrets suite à une offrande de Shinzo Abe au sanctuaire Yasukuni

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a envoyé, ce matin, une offrande au sanctuaire Yasukuni qui abrite, entre autres, les cendres des 14 criminels de guerre de classe A de la Seconde guerre mondiale. De son côté, le ministre chargé d’Okinawa et des Territoires du Nord, Seiichi Eto, s’est recueilli devant le temple shintoïste. Et demain, des députés de droite devraient se rendre à ce site controversé qui glorifie l’invasion et l’occupation.Le gouvernement sud-coréen a immédiatement réagi, en exprimant ses profonds regrets. Dans un communiqué publié au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Séoul a également appelé les dirigeants nippons à se repentir de leur passé criminel, afin de contribuer au développement des relations bilatérales et d’obtenir la confiance de la communauté internationale.