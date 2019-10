Toujours moins de touristes sud-coréens au Japon

Photo : YONHAP News

Les conséquences de la campagne de boycott des produits japonais ou des voyages dans l’archipel continuent de se préciser. Un mouvement à l’œuvre en Corée du Sud en représailles au durcissement par Tokyo de ses restrictions commerciales contre Séoul.Selon les données communiquées hier par l’Organisation japonaise du tourisme (JNTO), le mois dernier aussi, il y a eu nettement moins de touristes sud-coréens au Japon. Concrètement, à peine 201 200 s’y sont rendus, contre 479 700 au cours de la même période un an plus tôt. Soit une chute de 58 %. Les chiffres étaient de -7,6 % en juillet et de -48 % en août.L’impact négatif de la brouille entre les deux pays se fait sentir aussi dans un rapport de la Banque centrale du Japon. Ce document fait état de l’inquiétude des milieux concernés. Il précise que les entreprises sud-coréennes achetant désormais les matériaux concernés aux autres pays, leurs partenaires nippons perdront par conséquent des parts de marché à moyen et long termes.Conscient peut-être de la situation, le Premier ministre Shinzo Abe change de ton dans ses propos. Peu après le remaniement de son gouvernement en septembre, il avait martelé qu’il n’y aurait aucun changement dans sa politique sud-coréenne.Pourtant, récemment, Abe a recommencé à offrir une proposition de dialogue en amont de son possible entretien avec son homologue sud-coréen Lee Nak-yon, la semaine prochaine. A condition toutefois que Séoul propose d’abord sa propre solution au verdict rendu l’an dernier par sa Cour suprême sur le dédommagement des victimes de travail forcé pendant la Seconde guerre mondiale. Un verdict violemment contesté par le pays du Soleil levant.