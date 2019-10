Donald Trump affirme que les pays riches doivent payer la facture pour leur défense

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a de nouveau tenu des propos susceptibles de préoccuper la Corée du Sud.Face à la montée de l’opposition au retrait annoncé des troupes US en Syrie, Donald Trump a affirmé que celles-ci étaient stationnées dans d’innombrables endroits à travers le monde, et que c’était une chose « stupide ». Il a également dit qu’elles seraient rapatriées, même si cela prendrait un certain temps, et que les pays riches devraient payer pour leur défense. Trump a évoqué que leur retrait était l’une de ses promesses de campagne.Le locataire de la Maison blanche a alors pris comme exemple la récente attaque de drones contre des sites pétroliers en Arabie saoudite. Quelque 2 000 soldats américains y ont alors été envoyés, et c’est le royaume qui en a assumé le coût.Pourtant, il n’a pas explicitement fait mention de la Corée du Sud. Ses propos peuvent tout de même être perçus par celle-ci comme une pression à son encontre. D’autant qu’elle doit reprendre la semaine prochaine ses négociations avec son allié sur les frais à assumer l'an prochain pour financer le maintien des GIs sur son sol.