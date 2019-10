Choi Gate : la condamnation du président de Lotte confirmée par la Cour suprême

Photo : YONHAP News

La Cour suprême a confirmé, ce matin, la condamnation en appel du président du groupe Lotte à deux ans et six mois de prison avec un sursis de quatre ans, pour corruption et détournement de fonds.Shin Dong-bin était soupçonné d’avoir offert 7 milliards de wons, environ 5,4 millions d’euros, à la fondation K-Sport créée par Choi Soon-sil, la confidente intime de la présidente destituée Park Geun-hye. Celle-ci aurait fait une telle demande lors d’un entretien avec Shin en mars 2016. A cette occasion, le patron aurait souhaité que soit délivrée à son entreprise l’autorisation d’ouvrir de nouvelles boutiques hors taxes. Une autorisation qu’il obtiendra neuf mois plus tard.D’après la plus haute instance juridique du pays, le numéro un de Lotte a bien offert, de manière active et non sous la menace, un pot-de-vin à un décideur politique dans le but d’en tirer profit.