Kim Jong-un à cheval au mont Baekdu : quel message derrière les images ?

Photo : YONHAP News

Premier déplacement officiel du dirigeant nord-coréen depuis la déconvenue des négociations nucléaires au niveau de travail avec Washington à Stockholm. Au cours d'une visite au mont Baekdu et dans le comté de Samjiyeon, dans le nord de la péninsule, Kim Jong-un a critiqué les Etats-Unis et mis l’accent sur la capacité autonome de son régime. L'homme fort de Pyongyang a l’habitude de se rendre dans ces lieux hautement symboliques, considérés comme le berceau de la révolution, chaque fois qu’il doit prendre une décision importante.Plus précisément, la KCNA a rapporté, hier, que Kim III était monté au mont Baekdu sur un cheval blanc. L’agence de presse officielle du pays communiste a souligné que les proches du dirigeant, qui l’accompagnaient, avaient été convaincus qu’une « opération qui surprendra le monde entier » était en gestation dans la tête du jeune leader.Kim Jong-un a ensuite dirigé les travaux de développement du comté de Samjiyeon, proche du « mont sacré ». A cette occasion, il a déploré que la situation de son pays soit rendue difficile par les sanctions des puissances hostiles orchestrées par les Etats-Unis, en affirmant qu’il faudrait surmonter ces obstacles par la capacité autonome de développement.De l’avis des observateurs, de telles démarches auraient pour but de faire pression sur Washington, en laissant entendre qu’il est possible d’adopter une ligne dure vis-à-vis des Etats-Unis.