Bond des frais médicaux des seniors de 31,6 % à 40,8 % entre 2009 et 2018

Photo : YONHAP News

Conséquence directe du vieillissement rapide de la société : les frais médicaux des personnes âgées grimpent d’année en année. Ainsi, la part de ces dépenses dans celles de la population a dépassé la barre de 40 % l’an dernier.D’après les données de la Caisse national de l’assurance maladie, dévoilées aujourd’hui lors d’une séance de l’audit parlementaire, les frais médicaux des seniors n’ont cessé de progresser entre 2009 et 2018, en passant de 12 424 milliards de wons (9,4 milliards d’euros) à 31 653 milliards de wons (25 milliards d’euros). Et leur part dans l’ensemble des inscrits, de 31,6 % à 40,8 % sur la même période.Quant à la moyenne des frais médicaux dépensés l’an dernier par une personne âgée de 65 et plus, elle s’est élevée à 4,5 millions de wons (3 420 euros), trois fois plus que celle de tous les assurés.