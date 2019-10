PPA : les équipes de chasse conjointes ont capturé 126 sangliers en 48 heures

Photo : YONHAP News

Un total de 126 sangliers ont été capturés et abattus pendant les opérations conjointes lancées mardi contre les sangliers sauvages, afin d’endiguer la propagation de la peste porcine africaine (PPA). C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère de la Défense, lors d’un briefing régulier.Près de 80 équipes de chasseurs ont été mobilisées pendant 48 heures pour abattre les animaux. Chacune est composée de 11 à 12 chasseurs indépendants et de l’armée, ainsi que du personnel d’exploitation des équipements de surveillance. Ces opérations ont été menées dans les villes et communes affectées par la PPA ou les zones à haut risque situées près de la frontière intercoréenne.Le ministère a également fait savoir que l’armée offrait un soutien substantiel aux opérations de prévention contre l’épizootie, avec 2 215 soldats et neuf équipements venant de 35 troupes. Ces ressources vont être affectées à 68 postes de prévention situés au bord des routes, 547 postes de contrôle mobiles et 148 postes situés près des exploitations concernées.