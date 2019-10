Moon Jae-in envisagerait d’envoyer une lettre à Shinzo Abe

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in devrait envoyer une lettre à son homologue japonais Shinzo Abe par le biais du Premier ministre sud-coréen. Lee Nak-yon se rendra en effet dans l’archipel la semaine prochaine afin de participer à la cérémonie de couronnement de l’empereur nippon Naruhito. C’est ce qu’a fait entendre le chef du gouvernement sud-coréen lors d’une interview avec l’agence de presse Kyodo News publiée aujourd’hui.Concernant le conflit opposant les deux pays voisins autour des verdicts rendus par la justice sud-coréenne qui ordonnent aux entreprises japonaises concernées d’indemniser les victimes de travail forcé pendant la Seconde guerre mondiale, Lee a affirmé qu’il était possible que les deux dirigeants trouvent un terrain d’entente avant la fin de leur mandat.Dans une autre interview accordée au quotidien nippon Asahi Shimbun, le Premier ministre a également fait savoir qu’un dialogue à huit clos entre les autorités diplomatiques était actuellement en cours sur ce dossier extrêmement sensible. Et d’ajouter que le président Moon réfléchissait à une alternative acceptable pour les victimes et les citoyens sud-coréens.Enfin, en ce qui concerne la décision de mettre fin à l’accord relatif aux échanges d’informations militaires (GSOMIA) avec Tokyo, Lee Nak-yon a indiqué que Séoul pourrait revenir sur cette option, si le Japon retirait ses restrictions sur les exportations vers la péninsule.