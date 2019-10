Séoul et Washington signent un MOU sur la coopération dans le domaine des infrastructures

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances Hong Nam-ki a annoncé avoir signé hier, heure locale, un mémorandum d’entente avec les autorités financières américaines sur la coopération dans le domaine des infrastructures.Sur son compte Facebook, Hong, qui est également le vice-Premier ministre à l’économie, a expliqué qu’il s’agissait notamment de promouvoir les investissements mutuels et de renforcer conjointement la présence des deux pays en Amérique latine et dans les pays de l’Association des pays du sud-est asiatique (Asean), à travers la mise en place d’un système de soutien aux entreprises privées. C’est la première fois que les deux alliés concluent un tel accord. Une preuve de la solidité de leur alliance, selon le ministre.Dans le détail, le document prévoit la création d’un groupe de travail entre les deux gouvernements. Ils envisagent d’organiser des réunions rassemblant les institutions financières et les compagnies privées, et de discuter de la mise en place d’une équipe conjointe chargée du déploiement de différents projets dans un pays tiers.D’autre part, le ministre Hong a expliqué avoir échangé avec son homologue américain Steven Mnuchin sur les politiques monétaires, le dossier nord-coréen, les restrictions du Japon sur les exportations ainsi que la chaîne de valeur globale. C’était leur 3e rencontre.