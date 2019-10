La Corée du Sud obtient un nouveau mandat au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Photo : YONHAP News

L’Assemblée générale des Nations unies, qui se tenait à New York le 17 octobre, heure locale, a élu 14 nouveaux États en tant que membre du Conseil des droits de l’Homme afin de pourvoir les sièges qui deviendront vacants le 31 décembre prochain. La Corée du Sud en fait partie et siégera pour une période de trois ans, de 2020 à 2022.Il s’agit du cinquième mandat pour le pays du Matin clair, qui a déjà occupé cette place de 2006 à 2008, de 2008 à 2011, de 2013 à 2015 et de 2016 à 2018.Le Conseil des droits de l’Homme est composé de 47 États élus selon un principe de répartition géographique équitable. Les groupes d’États sont ordonnés comme suit : l’Asie-Pacifique, l’Afrique, l’Europe de l’Est, l’Europe occidentale, l’Amérique latine et les Caraïbes.Cette fois, dans le groupe des États d’Asie-Pacifique, ce sont la Corée du Sud, le Japon, l’Indonésie et les Îles Marshall qui ont obtenu leur place au sein du conseil onusien.Créé en 2006, le Conseil des droits de l’Homme a la responsabilité de promouvoir les droits humains et la liberté au sein de la communauté internationale, et de faire face aux agissements graves qui portent atteinte à ces droits fondamentaux.