Samsung Electronics, marque préférée des Russes depuis 9 ans

Photo : YONHAP News

Selon un sondage récemment publié par l’Institut d’études de marché russe Online Market Intelligence (OMI), c’est Samsung Electronics qui arrive en tête de la liste des « 20 meilleures marques 2019 », et cela pour la neuvième année consécutive.Cette enquête a été effectuée en ligne auprès de 1 500 adultes âgés de 18 à 55 ans résidant dans les grandes villes de Russie, dont la population dépasse un million d’habitants, telles que Moscou et Saint-Pétersbourg.Résultats, le géant de l’électronique sud-coréen enregistre 18,5 % des votes, soit une hausse de 0,2 point par rapport à l’année dernière. Il se positionne ainsi loin devant Adidas, en 2e position avec 12,1 %. Viennent ensuite, par ordre décroissant, Nike, Apple et Sony. Dans le Top 5, la liste reste identique à celle de 2018.Concernant LG, l’autre géant sud-coréen, il a enregistré 3,5 % et perd 1,1 point en un an. Il descend ainsi d’une marche pour se retrouver à la 9e place.La préférence pour Samsung Electronics s’explique non seulement par la grande popularité auprès des consommateurs russes de ses produits électroménagers, comme les téléviseurs, mais aussi par sa contribution active dans le domaine social. Par exemple, elle était le plus important contributeur de la 45e édition de l’Olympiade des Métiers qui s’est tenue cette année à Kazan en Russie.