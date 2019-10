Le gouvernement envisage de construire des routes intelligentes d’ici 2030

Photo : YONHAP News

En 2030, les routes de Corée du Sud deviendront plus intelligentes. Par exemple, les voitures auront la possibilité de se recharger automatiquement sur ces routes, via l’énergie solaire. Celles-ci absorberont également les matières polluantes pour ensuite les purifier.Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a annoncé, aujourd’hui, un plan stratégique pour le développement des technologies liées à la construction des routes du futur. Pour la concrétisation de ce projet ambitieux, le gouvernement envisage de promouvoir les secteurs de la 4e révolution industrielle, plus particulièrement le big data, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle.Le ministère a expliqué avoir défini quatre domaines prioritaires, à savoir la sécurité, la commodité, la réduction des coûts et l’environnement. Plus précisément, les routes devront être conçues de manière à réduire de 30 % le nombre de décès dû aux accidents de la circulation, de 30 % les zones d’embouteillage, de 30 % les frais de réparation et de maintien, de 20 % la pollution sonore et de 15 % les matières nocives comme les particules fines. C’est dans cette perspective que le gouvernement a désigné cent technologies prioritaires.