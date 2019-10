Cote de popularité : Moon Jae-in pour la première fois sous les 40 %

Photo : YONHAP News

Sur fond de polémique autour de l’ancien ministre de la Justice Cho Kuk et de ralentissement économique, la cote de popularité du président de la République est tombée, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, en dessous de la barre des 40 %.D’après le sondage réalisé par l’institut Gallup Corée entre mardi et jeudi auprès de 1004 adultes (marge d’erreur de 3,1 points), les opinions favorables pour Moon Jae-in ont reculé de 4 points en une semaine à 39 %. En revanche, les avis négatifs ont progressé de 2 points pour s’élever à 53 %.Concernant la démission du garde des Sceaux, 64 % des interrogés ont soutenu sa décision, contre 26 % qui s’y sont opposés.Du côté des partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, arrive en tête avec 36 % d’opinions favorables, en recul de 1 point par rapport à la semaine précédente, suivi du Parti Liberté Corée, la première force d’opposition, avec 27 %. Viennent ensuite le Bareun-Avenir avec 7 % (+0,5 point), le Parti de la justice avec 6 % d’avis positifs (-0,1 point), et le Parti pour la démocratie et la paix avec 1 %, ex aequo avec la formation Notre parti républicain.