Typhon Mitag : une seconde liste de « zones de catastrophe spéciales »

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Intérieur a désigné hier comme « zones de catastrophe spéciales » huit régions supplémentaires touchées par le typhon Mitag, qui a frappé le sud-est et l’est de la péninsule il y a deux semaines.Il s’agit de la commune de Euishin sur l’île Jindo et du district de Haenam situés dans la province de Jeolla du Sud, de la ville de Gyeongju et du district de Seongju dans la province de Gyeongsang du Nord, ainsi que de quatre communes dans la province de Gangwon, à savoir Gangdong, Okgye et Sacheon pour la ville de Gangneung, ainsi que Mangsang pour la ville de Donghae.La province de Gangwon a enregistré 378 immeubles de logements inondés, tandis que la province de Gyeongsang du Nord a constaté d’importants dégâts chez les agriculteurs suite à la montée des eaux dans les rizières.L’État pourra désormais prendre en charge partiellement les frais de réparation que les collectivités locales doivent normalement assurer dans les zones concernées.Le pays compte à présent un total de 11 zones de catastrophe spéciales liées au typhon Mitag. Le ministère de l’Intérieur avait annoncé le 10 octobre dernier la première liste contenant deux districts de la province de Gyeongsang du Nord, à savoir Youngdeok et Uljin, ainsi que de la ville de Samcheok dans la province de Gangwon.