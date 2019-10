Les exportations et les investissements toujours au ralenti, selon le gouvernement

Photo : YONHAP News

Les exportations et les investissements continuent de marquer le pas en dépit de l’augmentation de la production.Le ministère des Finances en a fait état dans son rapport mensuel « Tendances économiques » du mois d’octobre, publié aujourd’hui. C’est le 7e mois de suite que l’exécutif donne un tel diagnostique.Dans ce rapport, le gouvernement a notamment souligné les incertitudes liées aux restrictions du Japon sur les exportations et au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Il a également évoqué la contraction des échanges commerciaux mondiaux et de lindustrie manufacturière, ainsi que la régression des secteurs des semi-conducteurs.Concernant l’évolution des indices principaux, la production minière et manufacturière a reculé en août alors que celle des services a progressé. La production industrielle a quant à elle enregistré une hausse de 0,5 % par rapport au mois précédent. La vente des biens de consommation et les investissements en biens d'équipement ont également progressé.Néanmoins, en raison de l’aggravation des facteurs extérieurs, les exportations ont dégringolé de 11,7 % en un an, accusant une baisse pour le 10e mois consécutif. Le nombre d’emplois est en augmentation mais l’indice des prix à la consommation a baissé de 0,4 %.