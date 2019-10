K-pop : SuperM en tête du Billboard « Artist 100 »

Photo : YONHAP News

Le magazine américain Billboard a indiqué sur son site Internet que le tout nouveau boys band SuperM avait pris la tête du classement « Artist 100 » cette semaine. Il s'agit du deuxième groupe sud-coréen à réaliser cet exploit après les Bangtan Boys (BTS).Dans ce palmarès d’artistes hebdomadaire, SuperM a devancé notamment deux stars américaines actuellement très en vue, à savoir la chanteuse R&B Summer Walker et l’actrice et chanteuse pop Taylor Swift.Le jeune septuor a fait ses débuts il y a tout juste deux semaines, avec la sortie de son premier album le 4 octobre. Peu après, l’album éponyme de SuperM a propulsé le groupe en tête du classement Billboard 200.Avec ce double exploit, SuperM fait de plus en plus rêver. Reste à savoir jusqu’où il pourra aller sur le marché américain.