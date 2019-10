OMS : 20 000 nord-Coréens seraient morts de la tuberculose en 2018

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié hier son « rapport sur la tuberculose 2019 ». Elle a classé la Corée du Nord parmi « les pays à haute incidence » où l’on compte plus de 100 nouveaux cas de cette épidémie pour 100 000 habitants.Ce rapport a estimé à 131 000 personnes le nombre de tuberculeux et à 20 000 les décès liés à cette maladie contagieuse dans le royaume ermite en 2018.La Corée du Nord compte ainsi 80 morts liées à la tuberculose pour 100 000 habitants, soit un niveau 16 fois plus élevé que celui de la Corée du Sud, et quatre fois plus important que la moyenne mondiale.D’après l'OMS, le pays communiste a maintenu un niveau similaire au nombre de contaminés de l’année précédente, mais une hausse de 25 % des décès liés à cette maladie.