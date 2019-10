OMC : concertations interministérielles à 5 jours de l’abandon possible de son statut de pays en développement

Photo : KBS News

D’ici mercredi prochain, Séoul doit décider d’abandonner ou non son statut de pays en développement au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s’agit d’une échéance fixée par le président américain Donald Trump à l’organisation internationale, lui demandant de modifier la liste des pays bénéficiaires de ce statut qui ont connu un développement économique important. Faute de quoi, il a menacé d’arrêter d’accorder des faveurs liées à cette position, et ce de manière unilatérale.Interrogé sur ce dossier aujourd’hui, lors d’une séance de l’audit parlementaire, le ministre de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, Sung Yoon-mo, a répondu poursuivre des consultations entre les ministères concernés.De son côté, le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Kim Hyeon-soo, a expliqué que le maintien ou non du statut en question n’aurait pas de répercussions immédiates sur les droits de douane imposés sur les denrées agricoles sud-coréennes ou les subventions de l’État. Il a néanmoins tenu à souligner que le gouvernement examinait ce dossier avec prudence afin de protéger le secteur agricole vulnérable.