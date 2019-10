Championnats d’Asie de cyclisme sur piste : la Corée du Sud remporte quatre médailles d’or

Photo : YONHAP News

Les Championnats d’Asie de cyclisme sur piste se sont ouverts, hier, à Jincheon dans la province de Chungcheong du Nord pour cinq jours. Le premier jour, la Corée du Sud a remporté un total de 8 médailles : 4 en or, 3 en argent et 1 en bronze.En poursuite par équipes, trois médailles d’or ont été décrochées dans les épreuves Elites et Juniors Femmes ainsi que dans les épreuves Junior Hommes, tandis qu’une médaille d’argent a été obtenue dans les épreuves Elites Hommes.En vitesse sur piste, une épreuve également appelée « Sprint », une médaille d’or a été remportée dans les épreuves Junior Hommes, deux médailles d’argent en Elites et Junior Femmes, ainsi qu’une en bronze en Elites Hommes.Un bon départ donc pour la Corée du Sud lors de ces Championnats. Les résultats de cette compétition internationale compteront beaucoup pour obtenir des qualifications aux Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020.