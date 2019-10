Les associations du mouvement de Gwangju répondent à l’appel du mouvement contestataire de Hong Kong

Photo : KBS News

La Fondation du 18 mai, chargée de commémorer le mouvement de Gwangju qui s’est levé pour la démocratisation en 1980 et contre la dictature militaire de l'époque, a décidé d’apporter son soutien aux citoyens de Hong Kong qui manifestent dans les rues depuis cinq mois. Elle est rejointe par trois associations qui rassemblent respectivement les familles des victimes, les blessés et les incarcérés.Les chefs de ces quatre organisations ont tenu aujourd’hui une réunion conjointe pour discuter des événements commémoratifs liés au mouvement. Mais l’actualité s’est invitée à l’ordre du jour.La veille, deux figures emblématiques chinoises ont appelé la Corée du Sud à apporter leur soutien au mouvement pour la démocratie mené à Hong Kong. Joshua Wong, jeune icône de ce mouvement, a publié un communiqué par l’intermédiaire du bureau de « Dialogue China » basé en Corée du Sud, un think-tank composé de militants chinois pour la démocratie. Dans ce texte, il a souhaité que les sud-Coréens accompagnent les Hongkongais sur « le chemin de la démocratisation ».Wang Dan, figure symbolique de la révolte étudiante sur la place Tiananmen à Pékin en 1989, a également déclaré que le Hong Kong d’aujourd’hui était devenu le « Gwangju » d’il y a 39 ans, demandant aux habitants du pays du Matin clair d’exprimer davantage leur attention et leur soutien aux citoyens hongkongais qui aspirent à une plus grande démocratie.Pour y répondre, la Fondation du 18 mai et les trois associations liées au mouvement de Gwangju ont décidé d’élaborer des mesures visant à exprimer leur solidarité et leur support aux Hongkongais victimes de violences commises par l’État. A cette fin, elles envisagent de mettre sur pied un canal de communication avec eux et de dépêcher une équipe d’enquête sur place.