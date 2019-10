Semaine de 52 heures : la Maison bleue envisage la suspension des sanctions en cas d’infraction

Photo : YONHAP News

La Maison bleue cherche à réduire tant que possible les difficultés rencontrées par les entreprises suite à la mise en place de la semaine de travail de 52 heures, attendant l’adoption des horaires flexibles par le Parlement. Cette annonce survient à moins de trois mois de l’application de cette semaine de 52 heures dans les établissements de moins de 300 employés.Dans ce contexte, la Cheongwadae envisage de suspendre les sanctions à l’égard des établissements qui ne respectent pas cette réglementation, et ce pendant les six mois à compter du 1er janvier 2020. Ce dispositif permettra ainsi de retarder le passage aux 52 heures dans les entreprises.Rappelons que le président de la République Moon Jae-in a appelé les députés à adopter rapidement le projet de loi sur l’extension des horaires de travail flexibles. Dans le cas où ce projet de loi n’est pas adopté, au plus tard, au mois de novembre, le gouvernement compte dévoiler des mesures complémentaires.