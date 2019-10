Mesures préventives contre le pic de pollution aux particules fines

Photo : YONHAP News

Des mesures d'urgence préliminaires ont été décrétées aujourd'hui à Séoul et dans la région métropolitaine, afin de prévenir le pic de pollution aux particules fines prévu demain. Il s'agit du premier cas depuis cet automne dans la capitale sud-coréenne et ses environs.La circulation alternée est donc déployée dans la ville de Séoul et la région métropolitaine. Elle concerne quelques 520 000 employés des 7 400 entités administratives et publiques. Seuls les véhicules dont le numéro de la plaque d'immatriculation est impair peuvent circuler aujourd'hui.Les véhicules mobilisés par les services sanitaires, actuellement en opération dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine, et les voitures des propriétaires non fonctionnaires ne sont pas concernés.Les usines gérées par les établissements publics tout comme les chantiers de construction situés dans cette région doivent adapter leurs horaires d’opération afin de diminuer la pollution atmosphérique. 717 balayeuses, dont les modèles aspirant les poussières, sont en service et le contrôle des sites de production et des chantiers est renforcé.Ces mesures préventives sont maintenues jusqu'à 9h ce soir.