Washington met la pression sur Séoul au sujet du partage des frais de défense

Photo : KBS News

Washington réaffirme sa volonté de demander à Séoul d’augmenter sa participation financière aux frais occasionnés par le stationnement des soldats américains en Corée du Sud. Dans un communiqué de presse, le département d’Etat a annoncé la tenue d’un nouveau round de négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Sud qui se déroulera du 22 au 24 octobre à Hawaï.Citant les propos du président Donald Trump, qui n’a cessé de demander aux alliés de payer davantage pour leur sécurité, il a mis en avant l’importance de répartir de manière équitable les coûts liés aux GI's basés dans la péninsule coréenne.Le département d’Etat américain a également souligné les efforts déployés par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères pour une conclusion rapide de ces nouvelles négociations.Le niveau de l’augmentation des frais, demandé par la Maison blanche, n’est pas encore dévoilé. Certains estiment que la nouvelle contribution pourrait atteindre 6 000 milliards de wons, soit environ 4,56 milliards d’euros, autrement dit cinq à six fois plus que celle de cette année.