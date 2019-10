Le Parquet demande un mandat d'arrêt contre l'épouse de Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Les procureurs ont demandé ce matin un mandat d’arrêt contre Chung Kyung-shim, l’épouse de l’ancien ministre de la Justice, 55 jours après le lancement d’une enquête à son encontre.Plusieurs accusations pèsent sur elle. D’une part, il lui est reproché d’avoir eu recours à des certificats falsifiés pour l’admission de sa fille dans des universités prestigieuses de Corée du Sud. D’autre part, elle est accusée d'être impliquée dans des transactions problématiques dans un fonds d’investissement privé. Par ailleurs, la professeure Chung aurait demandé à son gestionnaire de biens de remplacer les disques durs des ordinateurs de son bureau et de son domicile dans le but de dissimuler des preuves.Le tribunal va évaluer son dossier afin de décider d’ici mercredi de l’émission ou non d’un mandat d’arrêt.