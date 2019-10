Les anciens combattants des Nations unies et leurs familles se rendent à Séoul

Photo : KBS News

A l'occasion de la 74e Journée des Nations unies, les vétérans de la guerre de Corée et leurs familles arrivent aujourd'hui en Corée du Sud pour une visite de six jours. Selon le ministère des Patriotes et des Anciens combattants, le pays du Matin clair va ainsi accueillir 140 invités dont 43 anciens combattants.Parmi la liste des vétérans figurent deux anciens soldats anglais qui, alors âgés de moins de vingt ans, ont participé à la guerre.Les invités se rendront dans la zone démilitarisée (DMZ), ainsi qu’au mémorial de la guerre et au cimetière national à Séoul. Le 24 octobre, qui célèbre la Journée des Nations unies, ils assisteront à une cérémonie organisée en leur honneur. Le ministère organisera le lendemain une remise de « médaille de gardien de la paix » créée pour récompenser le sacrifice des anciens combattants.