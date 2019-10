Une association anti-Pyongyang lance des tracts critiquant le match de football intercoréen

Photo : YONHAP News

Des membres des Fighters for Free North Korea (FFNK), une association civique des transfuges nord-coréens, ont lancé des ballons contenant des tracts anti-Pyongyang critiquant, entre autre, la façon dont le match éliminatoire de la Coupe du monde 2022, qui opposaient les deux Corées, a été organisé par le pays communiste.Le FFNK a envoyé hier soir quelque 2 000 billets d’un dollar américain, 500 000 tracts et 1 000 clés USB dénonçant le régime de Kim Jong-un en direction du Nord. Selon son président Park Sang-hak, la Corée du Nord a transformé la rencontre sportive en lutte du peuple.Petit rappel : ce match s’est joué à huis clos le 15 octobre dernier dans le stade Kim Il-sung. Outre sa décision d’interdire toute retransmission à la télévision sud-coréenne, Pyongyang a interdit au public et aux journalistes l’accès aux tribunes, ce qui a créé une polémique autour de l’événement sportif international.