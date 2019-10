Moon Jae-in appelle les leaders religieux à soutenir ses efforts pour l’union nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a invité cet après-midi les leaders des principales religions du pays à la Cheongwadae, afin de solliciter leurs avis et conseils sur la politique de son administration.Le chef de l’Etat a commencé par déplorer la confrontation démesurée qui règne au sein de l’opinion publique et qui freine les réformes juridique et politique, avant de montrer une certaine crainte alors qu’à quelques mois des élections législatives, les conflits entre les camps opposés risquent de s’aggraver.D’après lui, depuis sa prise de fonction, il n’a pas ménagé ses efforts pour rendre le pays plus juste et plus équitable, et ce non sans résultats. Cependant, il a également réalisé récemment que la population avait des attentes plus importantes : elle réclame l’éradication non seulement des irrégularités ou des prérogatives illégitimes, mais aussi et surtout des systèmes inéquitables qui reproduisent les inégalités.Le locataire de la Maison bleue a ajouté que, pour corriger ces systèmes, il faudrait en discuter publiquement, regrettant qu'aujourd'hui les débats démocratiques aient laissé place aux disputes politiciennes. Il a ainsi appelé les éminents religieux à freiner le cours accéléré de la division nationale.Le président Moon a également rappelé que l'économie sud-coréenne connaissait des difficultés, dans le sillage d’une économie mondiale en berne, et que les relations intercoréennes piétinaient, parallèlement aux dialogues nord-coréano-américains bloqués depuis des mois.Le vénérable Wonhaeng qui représente l’ordre Jogye, le premier ordre bouddhique sud-coréen, a répondu que les religieux étaient eux aussi responsables des conflits pesant sur la société ces derniers mois, avant de s'engager à soutenir les efforts du gouvernement destinés à créer un pays plus juste et équitable.