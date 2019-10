Météo : grand soleil sur tout le territoire

Un léger parfum d’été recouvre le pays en ce début de semaine. Dans la continuité du weekend, que vous soyez à Séoul, sur l’île de Jeju ou sur la côte est, le soleil sera au rendez-vous pendant toute la journée. Seules les températures matinales laissaient comprendre que l’automne est bel et bien arrivé, avec des minimales à 10°C sur la moitié nord et des maximales à 16°C sur la côte sud.Dans l’après-midi, la capitale a vu le thermomètre atteindre les 25°C, alors qu’à Busan, Daejeon et sur l’île de Jeju il faisait jusqu’à 23°C, et 22°C à Daegu et Incheon.