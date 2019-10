310 stations de recharge hydrogène seront installées d'ici 2022

Photo : YONHAP News

Un plan d’installation de stations de recharge hydrogène a été dévoilé aujourd’hui, suite au lancement de la stratégie pour le développement de l’industrie automobile du futur annoncée le 15 octobre dernier.Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports estime le besoin annuel en hydrogène à environ 30 000 tonnes, à condition que la Corée du sud compte 67 000 véhicules à hydrogène en circulation. A partir de cette estimation, le gouvernement a décidé de renforcer les infrastructures destinées à stocker et transporter ce carburant d'avenir. Dans cette optique, un total de 310 stations de recharge hydrogène, dont 250 destinées aux bus, seront installées d’ici 2022. Parmi elles, 86 unités seront construites en priorité d’ici la fin de cette année.Résultat, les conducteurs de véhicules à hydrogène pourront y accéder en moins de 30 minutes à travers tout le pays. D’ici 2030, le pays du Matin clair comptera 660 stations de recharge hydrogène accessible en moins de 20 minutes dans la plupart des grandes villes.Parallèlement, le gouvernement souhaite renforcer les normes de sûreté liées à ces installations et établir un bureau dédié à la sécurité de l’hydrogène. Séoul s’est ainsi engagé à mettre en place rapidement des dispositifs destinés à rendre les stations de recharges hydrogène économiques, commodes et sûres.