Trump estime que le résultat de la renégociation de l’ALE Séoul-Washington est magnifique

Photo : YONHAP News

Washington estime que le résultat de la renégociation de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et les Etats-Unis a été magnifique, dépassant de loin les attentes américaines. C’est ce qu’a déclaré hier le président américain avant d’ouvrir la réunion du cabinet, évoquant les accords commerciaux signés entre les Etats-Unis et les autres pays.Selon Donald Trump, la version précédente de l’ALE négocié entre Séoul et Washington était horrible, pointant la responsabilité sur Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’Etat américaine.Rappelons que le locataire de la Maison blanche cite la renégociation de l’ALE conclue en septembre avec la Corée du Sud comme l’un de ses exploits les plus importants en matière d’échanges commerciaux.