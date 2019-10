Séoul et Pékin d’accord pour relancer leurs échanges et leur coopération de défense

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont toutes deux manifesté leur satisfaction suite à la normalisation cette année de leurs échanges et de leur coopération en matière de défense. Les deux pays se sont engagés à multiplier à partir de maintenant les visites bilatérales de hauts responsables concernés, plus particulièrement des ministres de la Défense.Ils ont pris cet engagement lors de leur 5e Dialogue stratégique de défense, qui s’est tenu hier en marge du forum Xiangshan de Pékin.D’après le ministère sud-coréen de la Défense, au cours de cette réunion, première en cinq ans, les deux parties ont également convenu de travailler main dans la main pour relever d’un cran le niveau de leurs échanges et leur coopération de défense. Pour cela, elles comptent installer un nouveau « téléphone rouge » entre leurs forces aériennes et leurs Marines, et conclure un accord de coopération en matière de secours en cas de catastrophe.Les deux nations ont aussi affiché de larges convergences sur l’importance des efforts de Séoul et du rôle constructif de Pékin à la fois pour dénucléariser la péninsule et pour y pérenniser la paix.Le pays du Matin clair a été représenté au Dialogue et au forum par son vice-ministre de la Défense Park Jae-min.