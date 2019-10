Lee Nak-yon à Tokyo pour assister à l’intronisation de l’empereur Naruhito

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Lee Nak-yon s’est rendu à Tokyo tôt ce matin. Il s’agit d’un déplacement très attendu, puisqu’il a lieu dans l’optique d’un règlement des contentieux historique et commercial entre les deux voisins. Il s’étendra jusqu’à jeudi.Un agenda très chargé l’attend. Aujourd’hui, il a assisté dans l’après-midi à la cérémonie d’intronisation officielle du 126e empereur du pays du Soleil levant Nahurito. Ce soir, il sera présent à un banquet impérial aux côtés des représentants et des dignitaires d’autres pays.Jeudi, le chef du gouvernement sud-coréen sera reçu par son homologue dans sa résidence. L’occasion pour lui de remettre à Shinzo Abe une lettre personnelle du président sud-coréen Moon Jae-in dans laquelle celui-ci ferait état, avec franchise, de sa volonté de réchauffer les relations entre les deux pays par le dialogue. Malgré tout, la prudence reste de mise quant au résultat du voyage de Lee dans l’archipel.Autre programme en vue. Celui-ci s'est rendu aujourd'hui à la station de métro de Shin-Okubo afin d’y déposer une gerbe de fleurs devant le monument qui y a été dressé à la mémoire du défunt Lee Su-hyun. L’étudiant sud-coréen est mort alors qu’il tentait de sauver un Japonais ivre tombé sur les voies du métro de Tokyo. C’était en 2001. Il est considéré comme un symbole de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.