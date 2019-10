Multiplication des pics de pollution : Séoul établit un système d'alerte à quatre niveaux

Photo : YONHAP News

Les mesures d'urgence préliminaires décrétées hier dans la région métropolitaine de Séoul ont été levées plutôt que prévues. Afin de mieux faire face aux pics de pollution, le gouvernement compte établir un système d’alerte à quatre niveaux.Dans la foulée de la mise en place de l’alerte précoce déclenchée hier, les collectivités locales ont effectué des contrôles sur les gaz d’échappement. Les véhicules dépassant un certain seuil doivent opérer une maintenance dans les deux semaines à venir afin de rester aux normes.Et désormais, le gouvernement prendra des mesures plus strictes suivant la « procédure standard en cas d'alerte au pic de particules fines ». En fonction du niveau d’alerte, différents dispositifs seront appliqués, par exemple pour limiter la circulation, freiner le niveau d’opération des usines, etc.Si le degré d’alerte devient « grave », la circulation alternée s’appliquera même aux véhicules des conducteurs privés et les écoles pourront envisager une fermeture.