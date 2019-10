Donald Trump annonce s’être entretenu au téléphone avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis s’est vanté aujourd’hui d’avoir parlé au téléphone avec le leader nord-coréen. Il a également précisé que Kim Jong-un avait reçu son appel, alors qu’il n’avait jamais répondu à ceux de son prédécesseur Barack Obama qui, selon lui, aurait tenté de le joindre par 11 fois.Selon ses dires, Trump et Kim échangent non seulement par courrier, mais aussi par téléphone rouge.Le locataire de la Maison blanche a laissé entrevoir la possibilité d’une telle conversation avec l’homme fort de Pyongyang une première fois le 11 septembre, alors qu’il s’expliquait sur le scandale ukrainien. Il avait alors nuancé ses propos.En juin dernier aussi, le dirigeant américain a affirmé que Kim l’avait appelé au téléphone 10 minutes seulement après lui avoir proposé une rencontre improvisée à Panmunjom via Twitter.Et à l’issue de sa première entrevue avec lui en juin 2018 à Singapour, Trump avait annoncé avoir échangé leur numéro de téléphone. On ne peut toutefois pas savoir s’ils se sont entretenus ou non plus tard.Des observateurs estiment que Trump bluffe une nouvelle fois. Cependant, si les deux hommes s’appellent réellement au téléphone, il s’agirait d’un signal positif pour les négociations sur la question du nucléaire entre les deux pays, qui sont à l’heure actuelle toujours bloquées.