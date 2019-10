Le président américain répète avoir de bonnes relations avec le leader nord-coréen

Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis les négociations de travail nord-coréano-américaines sur le nucléaire à Stockholm le 5 octobre dernier, Donald Trump a tenu des propos au sujet de l’Etat communiste. Des propos qui sont, sans surprise, inattendus.Lors d’une réunion hier avec son équipe de la Maison blanche, il a répété que si quelqu’un d’autre avait été président des Etats-Unis, il aurait été en guerre avec la Corée du Nord. Il a ensuite ajouté que lui et Kim Jong-un s’aimaient, se respectaient l’un l’autre et avaient toujours de bonnes relations.Selon le milliardaire républicain, il y a quelques informations intéressantes sur le royaume ermite et beaucoup de choses se passent. Il n’a pas donné pour autant de précisions. Il a également suggéré que les relations entre les deux pays se rétabliraient à un certain moment, mais que leur avenir dépendrait des résultats de leurs négociations.Autrement dit, Trump semble toujours faire passer un message positif vis-à-vis de Pyongyang, même si ce dernier continue de fustiger son pays.