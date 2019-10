Séoul et Hanoï comptent renforcer leur coopération dans les matériaux et les pièces

Photo : YONHAP News

La 9e édition du comité commun de l’industrie et la 3e édition du comité commun de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et le Vietnam ont lieu aujourd’hui à Séoul. Ces groupes constituent un lieu d’échanges de niveau ministériel englobant divers domaines tels que l’industrie, l’énergie et le commerce entre les deux pays asiatiques. Cette année, pour ces deux événements, des réunions de niveau vice-ministériel ont été tenues à la demande du Vietnam.Séoul et Hanoï ont décidé de créer un groupe de travail dans le pays d’Asie du Sud-est afin de renforcer la coopération dans le secteur des matériaux et des pièces. Ils souhaitent également lancer un dialogue bilatéral entre les professionnels de l’industrie automobile dans le but de trouver ensemble de nouveaux débouchés à l’étranger.Les coopérations seront par ailleurs multipliées dans les domaines de la production de l’électricité, du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique.Dans ce cadre, la Kepco, la compagnie nationale d'électricité, et son homologue vietnamienne mettront sur pied un projet de toiture photovoltaïque et un système d’efficacité énergétique basé sur le big data.