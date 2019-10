Changement climatique : le gouvernement finalise un second plan d’action

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a adopté aujourd’hui en conseil des ministres son deuxième plan d’action quinquennal sur le changement climatique, élaboré conformément à loi sur le « bas carbone, croissance verte ».Son enjeu principal est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 536 millions de tonnes à l’horizon 2030. Soit une quantité inférieure de 24,4 % à celle de 2017.Le plan comprend trois grands ensembles de mesures. Il s’agit de la transition à une société bas-carbone, de l’établissement d’un système d’adaptation au changement climatique et du renforcement des capacités à y faire face.Concrètement, afin de mener à bien la première mesure, le gouvernement s’est fixé comme objectif de faire circuler 3 millions de véhicules électriques et 850 000 voitures à hydrogène d’ici 2020, tout en poursuivant ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en particulier dans huit filières, dont l’électricité et le transport.S’agissant de l’adaptation au changement climatique, cinq domaines seront concernés comme l’eau, l’écosystème ou encore la santé.Enfin pour la troisième et dernière mesure, l’exécutif incitera notamment à la consommation respectueuse de l’environnement. Il a décidé en même temps d’élaborer une stratégie nationale bas-carbone 2050 et de la présenter aux Nations unies l’an prochain.