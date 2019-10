Séoul conseille à ses ressortissants de s’abstenir de voyager au Chili

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a classé hier le Chili en « zone orange », deuxième niveau d’une échelle qui en compte quatre. Il est par conséquent recommandé aux sud-Coréens d’éviter tout voyage dans ce pays d'Amérique du Sud.Le ministère des Affaires étrangères a expliqué cette décision par la situation chaotique qui y règne actuellement, pays qui vit l’une des plus violentes contestations sociales depuis des décennies. Des incidents amorcés par la hausse du prix du métro. Les affrontements entre manifestants et policiers ont fait des morts et des blessés. L’état d’urgence et le couvre-feu ont été décrétés dans plusieurs grandes villes.