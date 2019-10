Moon Jae-in détaille son projet de budget 2020 à l'Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a prononcé ce matin un discours devant les députés. Il s’agit de sa quatrième intervention au Parlement et c'était pour expliquer les grandes lignes de son projet de budget pour 2020 qui s'élève à 513 500 milliards de wons, à savoir plus de 385 milliards d’euros.Face au ralentissement de l'économie mondiale, Moon Jae-in souhaite donner la priorité à une politique budgétaire expansionniste afin de doper l’économie sud-coréenne. Il a par ailleurs souligné l’importance de la cohésion sociale dans un contexte où le pays est divisé entre partisans et opposants de l’ancien ministre de la Justice Cho Kuk.Lors de sa rencontre hier avec les représentants de différentes religions, le chef de l’Etat avait déjà exprimé son inquiétude à l’égard du conflit qui se prolonge au sujet de la création d’une agence en charge de l’enquête et de la poursuite dans les affaires de corruption de hauts fonctionnaires, et ce même après la démission de l'ex-garde des Sceaux. Aujourd'hui, il a de nouveau souligné l'importance de créer cette entité et appelé les élus à adopter rapidement le projet de loi sur la réforme du Parquet.Le locataire de la Maison bleue n'a pas oublié non plus de mentionner l'éducation et surtout l'équité dans l'éducation. D'après lui, ce qui préoccupe le plus ses compatriotes, c'est la partialité dans ce domaine. Il a de fait promis de mettre en place un projet de réforme du système d'entrée à l'université.