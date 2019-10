Budget 2020 : début de l’examen au Parlement

Photo : YONHAP News

Le budget 2020 est désormais au cœur des discussions au Parlement. Il s’élève à 513 500 milliards de wons, soit plus de 385 milliards d’euros, selon le projet gouvernemental. Cela représente une hausse de 9,3 % par rapport à celui de cette année.Depuis le début de son examen, le bras de fer est engagé entre le parti au pouvoir et l’opposition conservatrice.Le Minjoo, la formation de Moon Jae-in, demande à adopter le budget tel qu’il est afin d’aider à mener à bien les réformes en vue.Chez les conservateurs, les deux principales forces que sont le Parti Liberté Corée (PLC) et le Bareun-Avenir ne l’entendent pas de cette oreille. Ils promettent de passer le projet au peigne fin, afin de voir s’il y a des dépenses « électoralistes » pour le compte du Minjoo dans l’optique des élections législatives générales prévues en avril prochain.Les trois mouvements ont tout de même convenu de débattre du projet le 29 novembre au sein de la commission compétente. Si tout se déroule correctement, il sera proposé au vote en séance plénière le 2 décembre, date limite fixée par la Constitution.