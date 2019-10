Aujourd’hui encore, le ciel de la capitale sud-coréenne sera bien dégagé. Le soleil dominera un peu partout sur le territoire avant qu’un léger voile nuageux ne s’impose en début de soirée.Les températures restent très proches de celles d’hier. Séoul enregistrera 24°C et presque 26°C en ressenti, Busan et Daejeon 23°C, et Daegu, Incheon et l’île de Jeju 22°C.