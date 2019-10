Nouvelles intrusions d’avions russes dans la KADIZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré de nouvelles intrusions d’avions militaires russes dans sa zone d'identification de défense aérienne (KADIZ). Un total de six appareils y sont entrés aujourd’hui sans autorisation. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées (JCS).Selon les explications du JCS, la première et la dernière pénétration ont eu lieu respectivement à 9h23 et à 14h44. Les avions n'ont cependant pas violé l’espace aérien du pays du Matin clair. Malgré cela, l’armée sud-coréenne a aussitôt réagi en faisant décoller plusieurs chasseurs.Il s’agit de la 20e intrusion d’avions russes dans la zone en question depuis le début de l’année. Les deux précédentes se sont produites en juillet et en août.