Pompeo : il ne faut pas répéter les erreurs du passé pour dénucléariser la Corée du Nord

Photo : KBS News

Le secrétaire d’Etat américain a affirmé qu’il ne fallait pas commettre les mêmes erreurs que par le passé pour convaincre Kim Jong-un de dénucléariser son pays et qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mike Pompeo a fait ces remarques lors de son intervention à une conférence organisée hier par la célèbre Heritage Foundation américaine.Ses propos sont intervenus, alors que les négociations sur le nucléaire entre Washington et Pyongyang restent toujours bloquées, et ce même après la rencontre qui a eu lieu à Stockholm le 5 octobre. La presse les interprète comme la volonté des Etats-Unis de régler la question du désarmement nucléaire en Corée du Nord.Dans ce contexte, le département américain de la Justice a fait valoir que les dernières procédures nécessaires pour la confiscation du « Wise Honest » s’étaient achevées hier. Le cargo nord-coréen avait été saisi au mois de mai par le Parquet américain pour violation des sanctions internationales à l’égard du régime communiste.La nouvelle mesure laisse penser que les USA poursuivront leurs pourparlers avec le Nord et maintiendront à la fois les sanctions à son encontre jusqu’à l’aboutissement de leurs négociations.