Lee Nak-yon félicite l’intronisation de l’empereur Naruhito au Japon

Photo : KBS News

Le Premier ministre sud-coréen a participé hier soir au banquet royal organisé par le nouvel empereur japonais Naruhito après son intronisation. Lee Nak-yon l’a félicité pour son couronnement, souhaitant le bonheur de la population japonaise dans la nouvelle ère Reiwa. Il a également transmis à l’empereur une lettre de félicitations du président Moon Jae-in.Préalablement à cela, le chef du gouvernement s’est rendu au monument commémoratif de Lee Soo-hyun. Ce sud-Coréen s’est sacrifié en 2001 pour sauver un Japonais tombé sur une voie de métro. A cette occasion, l’homme politique a souligné la longue histoire de la coopération entre Séoul et Tokyo.Aujourd’hui, il rencontrera des personnalités nippones dont l’ancien Premier ministre Yoshiro Mori et prendra part à un dîner organisé par Shinzo Abe. Il s’entretiendra demain avec ce dernier et lui transmettra la lettre personnelle du président sud-coréen qui exhorterait le Japon à dégeler les relations bilatérales.D’après un entretien avec les journalistes hier, Lee a affirmé qu’il encouragerait Tokyo à participer activement au dialogue avec Séoul. Il ne pense cependant pas être en mesure d’aborder avec son locuteur les enjeux actuels opposant les deux pays, ni trouver d’entente sur le sujet. Les deux hommes en profiteront simplement pour expliquer la position de leur pays.