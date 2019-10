Séoul et Moscou reprennent les discussions sur l’ouverture d’un téléphone rouge entre leurs forces aériennes

Photo : YONHAP News

Hasard du calendrier, au lendemain des intrusions de six avions militaires russes dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ), les deux pays tiennent aujourd’hui et demain une nouvelle réunion de leur comité militaire commun. Un rendez-vous prévu de longue date.La rencontre a lieu dans la capitale sud-coréenne et les discussions des deux parties porteront pour l’essentiel sur l’ouverture d’une ligne téléphonique directe entre leurs autorités militaires, et ce afin d’échanger des informations sur les vols des appareils russes qui s’approchent de la KADIZ.En août 2018, les ministères de la Défense des deux nations étaient convenus de le mettre en place entre leurs forces aériennes. Trois mois plus tard, leurs délégués ont achevé les consultations sur le texte d’un mémorandum d’entente qui doit être conclu à cet effet.Lors de cette nouvelle réunion, ils doivent discuter de la date et de la modalité de sa signature. Le pays du Matin clair entend quant à lui protester contre les intrusions d’hier et demander à Moscou de ne plus les répéter.